Handball: TuS Linfort ringt Werder Bremen nieder

Kamp-Lintfort Frauenhandball, 2. Liga: nach dem knappen 25:24-Erfolg gegen Bremen haben die Lintforterinnen noch sieben Spiele zu absolvieren und bereits acht Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.

Nach dem Schlusspfiff brachen alle Dämme: Den Spielerinnen des Handball-Zweitligisten TuS Lintfort stand die Freude buchstäblich ins Gesicht geschrieben. Die einen schrien ihre Emotionen einfach raus, die anderen tanzten ausgelassen auf dem Parkett. Der TuS Lintfort vereinte zuvor in 60 Spielminuten einen großartigen Kampf und eine mittelprächtige spielerische Leistung. In Summe reichte es, um vor einer ordentlichen Kulisse in der Eyller-Sporthalle den Konkurrenten SV Werder Bremen knapp mit 25:24 (11:12) in die Schranken zu weisen.