Niederlage gegen den OSC Rheinhausen II TuS Lintfort droht der Absturz in die Handball-Bezirksliga

Im ersten Abschnitt wusste der Tabellendritte spielerisch zu überzeugen, die Deckung stand sicher und die Chancen wurden genutzt. Nach dem Wechsel stellten sich die Hausherren besser darauf ein, dass der SVN mit Marvin Bartnik nur einen gefährlichen Schützen aus dem Rückraum hatte. Beckrath agierte in der Defensive sehr clever, generierte den einen oder anderen Ballgewinn und drehte die Partie. „Die Einstellung stimmte, aber wir haben in dieser Formation eben noch nie zusammen gespielt“, so Trainer Hermann Casper. „Jetzt haben wir am letzten Spieltag gegen Anrath noch ein echtes Endspiel um den dritten Platz.“