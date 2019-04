Handball : TuS Lintfort kann den Klassenerhalt perfekt machen

Kamp-Lintfort Der Handball-Zweitligist empfängt im Duell zweier Aufsteiger am Samstag den TSV Nord Harrislee. Mit einem Sieg wäre das Saisonziel erreicht.

Die große Sause wird stattfinden – wenn nicht an diesem Samstag, dann zu einem späteren Zeitpunkt. Die Zweitliga-Handballerinnen des TuS Lintfort haben den Klassenerhalt ganz dicht vor Augen und wollen das Saisonziel nun frühzeitig in trockene Tücher bringen. Dem Team von Trainerin Bettina Grenz-Klein kann dieses Kunststück bereits sechs Spieltage vor Schluss glücken. Möglich machte dies der Rückzug des Bundesligisten TV Nellingen (wir berichteten), der künftig einen Neustart wagt und in der 3. Liga antreten wird. Somit steigen in der aktuellen Saison nur noch zwei Vereine aus der 2. Bundesliga ab. Der TuS Lintfort nimmt diese Steilvorlage natürlich gerne an. Die Mannschaft hat derzeit einen beruhigenden Zehn-Punkte-Vorsprung auf die designierten Absteiger aus Gedern/Nidda und Trier. Aber aller Vorfreude zum Trotz: Es muss auch noch Handball gespielt werden. Der TuS Lintfort empfängt zum Duell zweier starker Aufsteiger am Samstag um 18 Uhr in der heimischen Eyller-Sporthalle den TSV Nord Harrislee.