Kamp-Lintfort : Ein gefühlter und ein richtiger Neuzugang

Tom Grozer (l.) steht nach überstandener Kreuzband-Verletzung und einem Jahr Zwangspause in der kommenden Saison wieder im Regionalliga-Kader der BG Lintfort. Neu im Kader ist zudem Milan Juskovic (r.), der aus dem Münsterland vom BSV Wulfen an den Niederrhein wechselt. Foto: Frank Reinert

Kamp-Lintfort Nach einjähriger Verletzungspause kehrt Tom Grozer zurück in den Regionalliga-Kader der Lintforter Basketballer. Zudem wechselt der 24-jährige Milan Juskovic vom Erstregionalligisten BSV Wulfen in die Klosterstadt.

Gefühlt zwei neue Spieler stoßen in der kommenden Saison zum Kader der BG Lintfort. Gefühlt, da in Person von Tom Grozer ein Akteur dabei ist, der eigentlich schon in der vergangenen Saison in der 1. Regionalliga für die BGL auflaufen sollte. Doch eine katastrophale Knieverletzung, die er sich noch in der Vorbereitung zuzog, zwang ihn ein Jahr lang zum Zuschauen.