Tischtennis : TuS 08: Nach der NRW-Liga ist vor der NRW-Liga

Rheinberg Überraschend knapp verlor der TuS 08 Rheinberg das letzte NRW-Liga-Spiel 7:9 beim SC Ochtrup. „Schade, dass wir keinen Punkt mitgenommen haben“, ärgerte sich Tischtennispieler Jens Menden, der beide Punkte im mittleren Paarkreuz machte.

Das Eingangsdoppel gewannen Damian Ciuberek/Leon Viktora. Adrijan Skara spielte „oben“ stark und blieb ungeschlagen. Sohn Leon und Vater Rene Viktora sicherten die beiden weiteren Einzelzähler. Nächste Woche steht die Mannschaftstour des TuS 08 an. „Da werden wir sicherlich auch über die Aufstellung der nächsten Saison sprechen“, verriet Menden. In einem Punkt ist sich der Akteur schon sicher. „Wir werden noch immenser gegen den Abstieg spielen als in diesem Jahr“, lautete seine Prognose.