TuS Lintfort und BG Lintfort kooperieren Eine Eintrittskarte für zwei Sportarten

Wer am Samstag, 18. November, die Handballerinnen in der 2. Bundesliga gegen Freiburg unterstützt, kann mit der Eintrittskarte am selben Abend um 20 Uhr auch die Basketballer in ihrem Regionalliga-Heimspiel gegen den TuS Hilden anfeuern. Wer Basketball-Tickets für die Partie gegen Hilden erwirbt, kann mit diesen dann am folgenden Samstag, 25. November, für das TuS-Heimspiel gegen die TG Nürtigen besuchen. Handballfans, die am 2. Dezember gegen Waiblingen in die Eyller Halle kommen, können mit der Karte am 9. Dezember das Spiel der Basketballer gegen den ETB SW Essen 2 in der Glückauf-Halle verfolgen. Basketballkarten vom 9. Dezember gelten wiederum dann für die Zweitliga-Partie des TuS am 16. Dezember gegen die Handball-Luchse Rosengarten.