Handball : SVN mit dem Rücken zur Wand

Der SV Neukirchen – hier Andre Behmer (beim Wurf) – erwartet den Tabellenvierten TV Angermund. Foto: Ulla Michels

Neukirchen-Vluyn Der abstiegsgefährdete Handball-Oberligist braucht dringend einen Sieg.

Die Luft im Abstiegskampf wird allmählich richtig dünn: Die Oberliga-Handballer des SV Neukirchen stehen bekanntlich schon seit längerem mit dem Rücken zur Wand. Die Blau-Gelben nehmen derzeit einen der beiden direkten Abstiegsränge ein, der Abstand zum rettenden Ufer beträgt weiterhin zwei Punkte. Der Vorletzte empfängt am Samstag, 20 Uhr, den Tabellenvierten TV Angermund und benötigt drei Spieltage vor Schluss unbedingt ein Erfolgserlebnis, um die Hoffnung auf den Ligaverbleib aufrechtzuerhalten.

Zumindest die Erinnerungen an das Hinspiel sind positiv. Neukirchen gewann mit einem leidenschaftlichen, kämpferischen Auftritt überraschend mit 30:29. Im Kader der Gäste stehen zahlreiche Akteuren, die an guten Tagen Spiele im Alleingang entscheiden können. Gerade die Rückraum-Asse Martin Gensch und Florian Hasselbach verfügen über die technischen Voraussetzungen und die dazugehörigen Wurfkraft. Weitere Aktivposten der Mannschaft sind der agile Kreisläufer Niko Merten und Außen Patrik Ranftler. Letzterer übernimmt in der offensiv ausgerichteten 5:1-Deckung gerne den Part des vorgezogenen Spielers.

Der SV Neukirchen wird gegen diesen Gegner nur eine Chance haben, wenn er sich als eine intakte Einheit präsentiert. Insbesondere in der Defensive gilt es, an einem Strang zu ziehen. Die Mannschaft um die zentralen Akteure Jens Beutelt und Dennis Kühn muss mutig in die Begegnung gehen, die nötige Aggressivität in den Zweikämpfen zeigen und eine erhöhte Laufbereitschaft an den Tag legen.

Für den Angriff heißt es vor allem, die Nerven zu kontrollieren und sich bietende Chancen zu nutzen. In diesem Bereich gibt es den größten Handlungsbedarf. Die Quote jüngst in Neuss war richtig schlecht. „Wir werden sämtliche Kräfte in die Waagschale werfen, um gegen den TV Angermund die Überraschung zu schaffen“, sagt Trainer Christian Wetteborn. „Wir verfügen durchaus über die Mittel, diesen Gegner zu schlagen. Aber es wird unglaublich schwer.“ Oliver Kaplanek fehlt weiter wegen seiner Rippenblessur.

(MB)