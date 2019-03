Handball: Eine Überraschung zum Greifen nahe

Neukirchen-Vluyn Handball-Oberliga: Trotz einer formidablen Leistung verliert der SVN gegen den Tabellenführer aus Haan mit 25:28.

Mehr Pech als Glück, das beschreibt die Handball-Oberliga-Partie beim abstiegsbedrohten SV Neukirchen gegen Tabellenführer Unitas Haan für die Gastgeber perfekt. Die Mannschaft von SVN-Trainer Christian Wetteborn stand nach tollem Kampf ganz kurz vor der großen Überraschung, dem Favoriten wenigstens einen Punkt zu stibitzen. Doch am Ende gab es eine völlig unverdiente 25:28 (13:13)-Niederlage.

Dabei standen in Durchgang eins gleich zwei Akteure bei den Neukirchenern im Mittelpunkt. Torwart Michael Biskup hatte bis zur Pause neun hundertprozentige Chancen entschärft und Spielmacher Tommy Pannen in der 18. Minute bereits sechsmal getroffen. Da rieben sich einige der rund 200 Besucher beim Zwischenstand von 10:5 doch überaus verwundert die Augen. Dann ließ Neukirchen etwas nach, und Haan legte genauso viel zu. So reichte es bis zur Pause nur zum Remis.