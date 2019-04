Fußball : SV Schwafheim verliert trotz dreimaliger Führung

Danilo Gazija und dem SV Schwafheim reichten auch drei Tore nicht zu einem Punktgewinn in Tönisberg. Foto: Oleksandr Voskresenskyi

Niederrhein Der Fußball-Bezirksligist kassiert eine ganz bittere Niederlage. Auch der FC Meerfeld und der VfL Repelen gehen leer aus.

Der VfL Repelen musste am Mittwochabend einen Rückschlag im Kampf um den Titel in der Fußball-Bezirksliga einstecken. Der Tabellenzweite verlor sein Nachholspiel gegen den TDFV Viersen und liegt nun weiter drei Punkte hinter Spitzenreiter Giesenkirchen, der noch ein Spiel mehr ausgetragen hat. Auch der FC Meerfeld und der SV Schwafheim, der in Tönisberg verlor, gingen leer aus.