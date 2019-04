Fußball : SV Scherpenberg trifft auf die Mannschaft der Stunde

Moers Der SV Genc Osman stellt den zweitstärksten Angriff der Fußball-Landesliga. Am Sonntag wird der SV Scherpenberg versuchen, ihn in Schach zu halten.

Fußball-Landesligist SV Genc Osman Duisburg (6. Platz, 64:51-Tore, 46 Punkte) holte zuletzt 16 Punkte aus sechs Spielen und kletterte somit ins obere Tabellendrittel. Am Sonntag will der bislang stärkste Aufsteiger der Saison seinen Lauf fortsetzen. Um 15.15 Uhr gastiert der SV Scherpenberg (14., 44:56, 33) an der Oberhauser Allee.