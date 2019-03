Fußball in Moers: SV Scherpenberg im Derby gegen Fichte

Fußball in Moers

Niederrhein In der Fußball-Landesliga geht es für beide Teams vor allem um Abstand zum Tabellenkeller.

Der SV Scherpenberg (10. Platz, 35:47 Tore, 28 Punkte) erlebt momentan die Derby-Wochen in der Fußball-Landesliga. Sechs Tage nach dem 2:2 beim GSV Moers empfängt der SVS heute ab 17 Uhr im „Wäldchen“ den TuS Fichte Lintfort (12., 29:29, 27) zum nächsten Nachbarschaftsduell.

Die Hausherren haben sich mit zehn Punkten aus fünf Spielen seit Jahresbeginn ein gutes Stück in der Tabelle nach oben gearbeitet. Vier Punkte beträgt momentan der Vorsprung des SVS auf den unteren Relegationsplatz, und auch den heutigen Gegner hat das Team mittlerweile um einen Zähler überflügelt. Für Scherpenbergs Trainer Timo Barbeln ist der Blick auf die Tabelle aber kein Grund, um sich auszuruhen: „Mit einem Sieg könnten wir uns erstmals in der laufenden Saison von der Abstiegszone absetzen“, rechnet er vor. „Aber bei einer Niederlage wären wir wieder mit unten drin.“

Im Kreispokal-Viertelfinale revanchierten sich die Scherpenberger mit einem 2:0-Erfolg an der Franzstraße.

In der Landesliga-Hinrunde setzten sich die Lintforter zu Hause mit 3:0 durch. Alle Treffer fielen in der Schlussphase, nachdem Gäste-Akteur Ahmet Annachat „Rot“ gesehen hatte.

In dieser Saison gab es das Derby zwischen Fichte und dem SVS schon zweimal.

Ihren Heimvorteil wollen die Scherpenberger heute auf jeden Fall nutzen. „Wir haben seit Jahresbeginn schon einen ordentlichen Lauf und möchten diesen fortsetzen. Das nötige Selbstvertrauen dazu haben wir“, erwartet Barbeln seine Jungs mit breiter Brust. Dabei sollen auch die Ausfälle von Nico Frömmgen, Almir Sogolj, Lucas Borstelmann (alle gesperrt), Emre Terzi (verletzt) und Christian Blessing (Studium) nicht stören: „Unser Kader ist groß genug. Jetzt müssen eben andere Spieler in die Bresche springen.“

Fußball in Moers

Fußball in Moers : SVS mit Selbstbewusstein zum Derby

Leichtes Spiel für den SVS in Lintfort

Fussball : Leichtes Spiel für den SVS in Lintfort

Fußball in Moers

Fußball in Moers : Nach Derby-Pleite muss Fichte punkten

Ähnlich ist die Situation auch bei den Gästen aus Lintfort, die zuletzt mit dem 1:2 gegen Klosterhardt einen herben Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt einstecken mussten. Bei Fichte fehlen Baris Özcelik (Faserriss), Marvin Ehis (Kreuzbandriss), Ali Yavuz (Oberschenkelverletzung), Dennis Schmitz (Beruf) und Nikola Serra (gesperrt). Zudem ist der Einsatz von Torwart Marian Gbur, der unter der Woche Fieber hatte, fraglich. Torjäger Florian Ortstadt, der zuletzt zweimal nicht in der Startformation gestanden hat, ist immerhin wieder eine Alternative.

„Im Derby kann immer alles passieren, man könnte zum Beispiel auch in Bestbesetzung verlieren“, sucht Fichte-Trainer Sven Schützek keine Ausreden. „Jetzt müssen eben die Spieler, die uns noch zur Verfügung stehen, ihren Charakter zeigen. Ich vertraue jedem Einzelnen und wollte alle diese Jungs in meinem Kader haben. Jetzt ist es an ihnen, einen ordentlichen Fight abzuliefern.“