SVS kassiert späten Ausgleich : Scherpenberg trauert Punkten hinterher

Moers Fußball-Landesliga: Im Heimspiel gegen den Tabellendritten Niederwenigern war mehr als ein 1:1 drin.

Ein Unentschieden gegen den Tabellendritten SF Niederwenigern – das hätten die meisten Vertreter des abstiegsbedrohten Fußball-Landesligisten SV Scherpenberg im Vorfeld der Partie wohl unterschrieben. Nach Abpfiff des Heimspiels, das mit 1:1 (1:0) endete, sah man aber keine Zufriedenheit in den Gesichtern der Hausherren. Denn es überwog das Gefühl, zwei Punkte verschenkt zu haben.

Eine halbe Stunde lang verzweifelte der SVS an der Abseitsfalle der Gäste. Immerhin hatte Scherpenberg die Offensive der Sportfreunde auch gut im Griff, lediglich bei einem Schuss von Florian Machtemes musste Keeper Mehmet Coskun eingreifen (28.). Danach nahm die Partie mehr Fahrt auf. Ozan Sengül spielte einen langen Ball auf Ahmet Annachat, doch der Flügelspieler zögerte zu lange und entschied sich für einen Querpass ins „Niemandsland“ anstatt abzuziehen (33.). Zwei Minuten später zog Max Stellmach von links in den Strafraum, zielte mit seinem Flachschuss aber knapp am langen Pfosten vorbei. Niederwenigerns Kapitän Niklas Lümmer narrte im Gegenzug gleich vier Abwehrspieler und steckte den Ball noch zu Machtemes durch, doch wieder hieß der Sieger Mehmet Coskun.