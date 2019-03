Handball in Neukirchen-Vluyn: SV Neukirchen braucht einen Sieg

Handball in Neukirchen-Vluyn

SVN-Allrounder Gerit Fietze (mit Ball) muss in Oppum wieder an seine Grenzen gehen. Philipp Theisejans (rechts) beobachtet die Aktion. Foto: FUNKE Foto Services/Oleksandr Voskresenskyi

Neukirchen-Vluyn In der Handball-Oberliga muss die Mannschaft im schweren Auswärtsspiel am Sonntag nach Oppum.

Der lange Kampf um den Klassenerhalt nimmt weiter an Fahrt auf. Für die Oberliga-Handballer des SV Neukirchen ist die Lage mittlerweile ziemlich dramatisch, es ist richtig Dampf im Kessel. Zur Entspannung helfen jetzt nur noch Punktgewinne. Die Blau-Gelben treten Sonntag, um 12.30 Uhr, zum traditionell emotionsgeladenen Kräftemessen beim TV Oppum an.

Oftmals wird die Verteidigung auf eine aggressive und sehr laufstarke 3:2:1-Variante ausgerichtet, dazu mit einem reaktionsschnellen Torwart Dominik Heesen in der Hinterhand. Auch im Angriff sitzen die Absprachen des Gastgebers sehr genau. Konzepte sowie die Individualität der Spieler greifen hier ineinander. Fabian Bednarzik heißt nur einer der zahlreichen Leistungsträger im TVO-Trikot. Seine harten Würfe aus dem linken Rückraum sind bekannt.

Der SV Neukirchen hatte in der Vergangenheit immer so seine Schwierigkeiten mit diesem Gegner. Beispielsweise im Hinspiel, als der Neukirchener Angriff überhaupt keine Mittel gegen die offensive Oppumer Abwehr fand und Neukirchen mit 20:28 unterging.

Die SVN-Auftritte gleichen momentan einer Wundertüte. Schwachen Vorstellungen oder krasse Einbrüche nach dem Seitenwechsel, folgte jüngst eine überragende Leistung gegen den Liga-Primus aus Haan. Was jedoch immer fehlte waren die nötigen Erfolgserlebnisse in Form von Punkten (0:8).

„Wenn es meinen Jungs gelingt, an die Top-Leistung aus dem Haan-Spiel anzuknüpfen, so ist in Oppum etwas möglich“, betont SVN-Trainer Christian Wetteborn. „Aber wir wissen auch, dass uns dort ein heißer Tanz erwartet. Daher müssen auf unserer Seite Kampf und Wille ganz stark ausgeprägt sein.“