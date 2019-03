Fußball: DJK ist der neue Tabellenführer

Kreis Fußball-Kreisliga B: Lintfort nutz den Borther Ausrutscher gegen Kamp.

Wie vernagelt war das Tor im Xantener Derby für die Viktoria aus Birten. SV Viktoria Birten – TuS Xanten 0:2 (0:1). Das Führungstor der Domstädter kurz vor der Pause von Patrick Biegala stellte den Spielverlauf aber auf den Kopf. Erst in der Nachspielzeit machte Biegala mit seiner zweiten Bude alles klar.

FC Moers-Meerfeld II – TuS 08 Rheinberg 3:4 (2:4). In einem torreichen Spiel triumphierte der TuS dank einer starken ersten Hälfte. Bereits nach 8. Minuten erzielte Ercan Kiraz die Führung für das Auswärtsteam. FC-Akteur Sebastian Hoppe konnte egalisieren. Ein Doppelschlag von Pirathiphaan Pathmanathan brachte die Rheinberger wieder in Front. Ricardo Reol erhöhte sogar noch auf 4:1. Der Gastgeber ließ aber nicht locker und kam durch die Torerfolge von Mauritz Koch und Marvin Katzke nochmal heran.

SV Sonsbeck III – SV Vynen-Marienbaum 3:1 (2:1). „Das war ein wichtiger und verdienter Sieg für uns. Jetzt haben wir ein bisschen Luft nach unten“ resümierte Thomas Loeffen, der Mann an der Seitenlinie des SVS, nach dem 3:1-Erfolg seiner Mannschaft. Lediglich ein Manko sprach Loeffen an. Dies sei die Effektivität der eigenen Konter gewesen. Viele Möglichkeiten seien so leichtfertig liegen gelassen worden. Bei den drei Buden von Lutz Schorn und Sven Schuster war das aber kein Problem. Die größeren Probleme gab’s auch eher bei den Gästen. Den Ehrentreffer für die Gäste erzielte Oliver Kraft vom Punkt.