Handball-Landesliga 10:29 – TuS Lintfort versagt im Angriff

Es war sicherlich keine Gala-Vorstellung des TV Schwafheim in der Gruppe 3, aber sie reichte für einen 23:21 (12:8)-Sieg beim SV Straelen. Neben Kevin Wiedemann und Max Mehlich fiel mit Alexander Spoo kurzfristig ein weiterer Rückraumspieler aus, sodass in diesem Bereich die Möglichkeiten doch arg eingeschränkt waren. Dann war‘s zudem zunächst ungewohnt, ohne Haftmittel auszukommen, was sich doch an den wenigen eigenen Treffern bemerkbar machte.