Handball : Ruhe und Übersicht in der Rückrunde

Kamp-Lintfort Bettina Grenz-Klein, Trainerin des Handball-Zweitligisten TuS Lintfort, reflektiert die Saison 2018/19.

Erst in der Rückrunde, dann hat es Klick gemacht. Wichtige Automatismen waren mittlerweile verinnerlicht, die Nervosität abgelegt. Aber die Mädels konnten vor allem im mentalen Bereich zulegen. Sie haben erkannt, was ihnen auf dem Parkett gut tut und was nicht. Für unseren Spielaufbau war beispielsweise ständiges Tempo pures Gift. Es hat einige Zeit gedauert, bis wir die Mischung gefunden haben, mit Ruhe und Übersicht.

Ich denke da an das Mainz-Spiel, als wir den übermächtigen Gegner vor heimischer Kulisse mit einer leidenschaftlichen und aggressiven Ausrichtung komplett überrascht haben. Aber auch das Auswärtsspiel in Berlin bleibt in Erinnerung. Wir sind in der Hauptstadt mit einem absoluten und dann noch angeschlagenen Minikader angetreten, konnten in dieser Partie unglaubliche Kräfte freisetzen. Hilfreich und toll war die Unterstützung der Fans, die eigens mit dem Flugzeug nachgereist sind und ihre Trommeln per Express in die Halle geschickt haben.