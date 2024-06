Klassiker beim RuFV Rheurdt Spannende Prüfungen und buntes Unterhaltungsprogramm

Darüber hinaus lädt der Reiterflohmarkt der Vereinsjugend zum Stöbern und Schnäppchenjagen ein. Natürlich ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. In der Cafeteria und am Imbissstand können sich die Gäste stärken. Am Samstagabend lockt eine Happy Hour an den Tresen. Alle Pferde- und Reitsportbegeisterten sind herzlich eingeladen, das bunte Treiben auf dem Turniergelände des RFV Rheurdt an der Kirchstraße mitzuerleben. Schließlich soll es ein Wochenende voller sportlicher Höhepunkte und geselliger Momente werden, wobei sich der Verein auf zahlreiche Besucher und ein erfolgreiches Turnier freut.