Moerser hofft auf einen EM-Kampf Profiboxer Sahan Aybay will‘s nochmal allen beweisen

Einige Tausend Zuschauer werden am 27. Januar in der Kölner Motorworld erwartet, wenn der Hamburger Boxstall Universum seine „Boxing Night“ veranstaltet. Im Hauptkampf geht’s um den internationalen Titel im Supermittelgewicht des WBC-Verbands. Auch ein 28-jähriger Moerser wird an dem Abend in Köln in den Ring steigen. Der Deutsch-Türke Sahan Aybay, Profiboxer mit einer 14:1-Bilanz, will sich nach längerer Pause nachdrücklich für höhere Aufgaben, vor allem aber für einen EM-Kampf empfehlen. Ein Gespräch mit dem Rechtsausleger, dessen Karriere beim ABC Rheinkamp begann, über seinen nächsten Kampf, sportliche Ambitionen und den Umgang mit sozialen Medien.