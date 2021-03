Verantwortliche sehen keine Chance mehr für einen Start : Westdeutscher Basketball-Verband sagt die Saison endgültig ab

Die Basketballer haben nun endgültig Planungssicherheit. Foto: dpa/Lukas Schulze

Niederrhein Die Spielzeit 2020/21 wird nicht mehr gestartet. Für den Zweitregionalligisten BG Lintfort könnte aber noch eine Qualifikationsrunde anstehen.

Was sich in den vergangenen Wochen immer stärker abgezeichnet hatte und durch die nun wieder steigenden Corona-Infektionszahlen eigentlich nur noch logische Konsequenz war, ist nun beschlossene Sache. Im Westdeutschen Basketball-Verband wird die Saison 2020/21 unterhalb der 1. Herren-Regionalliga sowie Regionalliga Damen nicht mehr begonnen. Auf- und Abstiege werden grundsätzlich ausgesetzt, alle Teams starten im kommenden Jahr in den Ligen, in denen sie auch in dieser Saison angetreten wären. Das hat das WBV-Präsidium am Mittwochabend beschlossen.

Eigentlich hatten sich die Verantwortlichen noch die Möglichkeit offen gehalten, ab Mai eine verkürzte Saison zu spielen. Doch auch dieses Szenario ist nun endgültig vom Tisch. „Durch die jüngsten Entscheidungen der Politik sind die ersten Schritte hin zu einer Öffnung auch für den Sport aufgezeigt worden. Dies ist sehr zu begrüßen, auch wenn es noch dauern wird, bis wieder in der Halle gespielt werden kann. Leider lassen die aktuellen Inzidenzzahlen nicht erwarten, dass es nach Ostern schon möglich sein wird“, so der WBV in seiner Amtlichen Mitteilung.

Die Saisonabsage sei daher eine unausweichliche Konsequenz gewesen. „Über Monate hin war es nicht möglich, zu trainieren. Es wird Zeit brauchen, bis alle wieder in der Lage sein werden, an einem Wettkampf um Punkte und Aufstieg teilnehmen zu können. In den kommenden Wochen sollte der Fokus darauf liegen, wieder einen Trainingsbetrieb zu organisieren“, heißt es weiter. In der nun verbleibenden Zeit sei es nicht mehr möglich, einen geregelten Spielbetrieb zu organisieren.