Handball-Landesliga SV Neukirchen ärgert sich über Termin-Hickhack

In der Abwehr fehlte die nötige Aggressivität, es wurde nicht zur Ballseite verschoben, und dem Gegner wollte das Team wohl nicht wehtun. Noch schlimmer jedoch war‘s im Angriff. Lediglich drei erzielte Treffer in der ersten Halbzeit waren ein Armutszeugnis. „Wir wollen und müssen uns deutlich besser verkaufen“, fordert Kapitän Sebastian Küpper. „Das sind wir auch den Fans schuldig, die am Sonntag mit in Rheinhausen waren. „Es ist noch nicht einmal so wichtig, zu punkten – sollte es so sein, um so schöner –, viel wichtiger ist es, eine Reaktion zu zeigen.“ Personell sieht es bei den Klosterstädtern ganz gut aus. Aller Voraussicht nach müssen die Lintforter lediglich auf den verletzten Fabian Jäger verzichten.