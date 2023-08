Saisonauftakt in der Handball-Landesliga SV Neukirchen glückt der Siegtreffer in letzter Sekunde

In der Gruppe 3 erlitt der TV Schwafheim einen kleinen Rückschlag, denn beim TV Biefang reichte es „lediglich“ zu einem 20:20 (16:13). Nach leichtem Stotterstart und einem 0:3-Rückstand fanden die Gäste immer besser in die Spur und übernahmen das Kommando. Dank einer kompakten Deckung und einem starken Tempospiel gelangen sieben Treffer in Folge. Danach spielten die Gäste souverän ihren Stiefel herunter, sogar bis weit in die zweite Halbzeit hinein. Zehn Minuten vor dem Abpfiff sahen die Schwafheimer beim Zwischenstand von 19:14 bereits wie die sicheren Sieger aus. In der verbleibenden Zeit gelang ihnen jedoch das Kunststück, nur noch einen Treffer zu erzielen. Beste Chancen wurden nicht genutzt- Unter anderem wurden zwei Siebenmeter und zwei Tempogegenstöße ausgelassen. „Wir haben uns den Auftakt sicherlich anders vorgestellt und am Ende einen Punkt verloren“, betonte Trainer Peter Wiedermann. „Leider haben unsere Wechsel nicht gefruchtet, und Biefang hatte auch einen unbändigen Kampfgeist.“ Tore: Wiedemann (9/5), K. Wiedemann (5), Krämer (2), Knapinksi, Grasbon, Engels und Tervoort.