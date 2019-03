Handball: Der SV Neukirchen taumelt dem Abstieg entgegen

Neukirchen-Vluyn Handball-Oberliga: Die 24:33-Niederlage beim TV Oppum ist trauriger Höhepunkt einer negativen Entwicklung.

Der Abstiegskampf in der Handball-Oberliga nimmt aktuell eine dramatische Wendung: Der SV Neukirchen wurde aufgrund der letzten, erfolglosen Wochen nun bis an das Ende der Tabelle durchgereicht. Während die unmittelbare Konkurrenz regelmäßig gewinnt, brechen die Blau-Gelben in ihren Vorstellungen ein. Die neuerliche klare 24:33 (13:13)-Niederlage beim TV Oppum ist der traurige Höhepunkt.

Neukirchen kam etwas schleppend in die Begegnung. Es dauerte einige Minuten ehe die Mannschaft die nötige Einstellung fand. Der Gast trat mit voller Besetzung an, auch mit dem am Finger verletzten SVN-Keeper Michael Biskup. Seine Vorderleute schalteten fortan gekonnt in den Kampfmodus um, holten sich nötige Sicherheiten. Die Blau-Gelben wurden zudem in der Offensive immer sicherer. Das Team hatte gute Lösungen gegen die offensive 3:2:1-Abwehr des TV Oppum und schaffte es immer wieder mit einem couragierten Auftritt im Oppumer Verband Lücken zu reißen. Die SVN-Spieler kamen daher oft zum „freien Schuss“ und konnten aufgrund einer soliden Trefferquote die Partie im ersten Durchgang offen gestalten.