Handball : Nächstes Endspiel für den SV Neukirchen

Seine Erfahrung ist erneut gefragt: SVN-Spielmacher Thomas Pannen (mit Ball) will mit seinem Team punkten. Foto: Ulla Michels

Neukirchen-Vluyn Der Handball-Oberligist gastiert am Samstag um 15 Uhr bei der HSG Neuss II. Es geht erneut um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Das Feuer im Abstiegskampf ist wieder neu entfacht. Die Oberliga-Handballer des SV Neukirchen haben unlängst überrascht und überzeugt. Die Mannschaft packte ihr Kämpferherz aus, brachte im Verborgen liegende alte Tugenden wieder zum Vorschein und belohnte sich mit einem recht souveränen 30:27-Erfolg gegen den Bergischen HC II. Damit der couragierte Auftritt aber keine Eintagsfliege bleibt, sollte das Team von Trainer Christian Wetteborn jetzt unbedingt nachlegen und weiterhin fleißig Punkte sammeln. Nächster Gegner ist die Zweitvertretung der HSG Neuss/Düsseldorf. Das Auswärtsspiel wird am frühen Samstag Nachmittag, um 15 Uhr, angepfiffen.

Über die große Bedeutung dieses Spiels muss man beim SV Neukirchen niemanden mehr aufklären. Im Abstiegskampf wurden in den vergangenen Wochen harte Bandagen angelegt. Alle Vereine mobilisieren in der Meisterschaftsendphase ihre letzten Reserven. Die Blau-Gelben (13:31-Punkte) nehmen mit der SG Überruhr (12:32) aktuell einen der beiden Abstiegsränge ein. Aber der Klassenerhalt ist absolut noch möglich, denn der TV Aldekerk II und der TV Lobberich (jeweils 15:29) befinden sich vier Spieltage vor Saisonende noch in Schlagdistanz.