Leichtathletik in Moers : Nachwuchs schafft die DM-Qualifikation

Das komplette Team vom Moerser TV mit: (hinten von links) Michelson Wenzel, Timo Schmidt, Julian Kambartel und Florian Drev von der Staffel, sowie Hannah Paulukuhn, Lena Nespithal, Marlene Fenster und Charlotte Pontow; (vorne von links) Svenja Kompalla, Alessia Piras, Lilly Stockhorst und Lea Verhaag.

Moers Die 4x100-Meter-Staffel vom Moerser TV überzeugt beim Leichtathletiktreffen in Bottrop.

Von Uwe Zak

Es sollte eine Standortbestimmung werden, als jetzt die viermal 100-Meter-Staffel der U16-Schüler vom Moerser TV im Bottroper Jahnstadion in dieser Zusammensetzung zum ersten Mal an den Start ging. Julian Kambartel, Timo Schmidt, Florian Drev und Michelson Wenzel (alle M15) haben sich nämlich für diese Saison die Qualifikationszeit für die Deutschen U16 Meisterschaften in Bremen vorgenommen. Unter 48 Sekunden mussten sie dafür laufen. Und mit nicht einmal zehn Grad Celsius in Bottrop waren die Bedingungen für gute Sprints alles andere als optimal.

Doch Schlussläufer Michelson Wenzel überquerte die Ziellinie in 47,88 Sekunden. Der Jubel im Quartett war riesig. Die DM-Qualifikation ist unter Dach und Fach. „Jetzt kann es an den Feinschliff gehen“, freut sich auch Leichtathletik-Trainerin und -Sprecherin Sabine Kambartel. Sie weiß, dass sich „alle vier noch steigern“ wollen.

Info

In 54,39 sek die U16-Mädchenstaffel mit Lena Nespithal, Marlene Fenster, Svenja Kompalla und Hannah Paulukuhn. Charlotte Pontow, Alessia Piras, Lea Verhaag und Lilly Stockhorst wurden in der U14 in 41,86 sek über viermal 75 Meter Zweite und lassen für die Zukunft hoffen.

Intensiv hatten Hannah Paulukuhn, Julian Kambartel, Timo Schmidt und Florian Drev auf ihre Premiere über 300 m Hürden vorbereitet. Eine echte Herausforderung. Die Jungs nahmen diese Strecke dann auch nicht mit vollem Risiko. Trotzdem siegte Julian Kambartel nach einem gleichmäßigen Lauf in 43,98 sek, hatte an der drittletzten Hürde eine Berührung, strauchelte und verpasste die DM-Quali mit einer halben Sekunde. Timo Schmidt wurde nach tollem Schlussspurt in 45,02 sek Zweiter, Florian Drev konnte mit seinen 47,27 sek auf dieser Strecke nicht zufrieden sein. Bei Hannah Paulukuhn fehlte es in einem tollen Rennen etwas hinten raus. Zwar wurde sie in 50,39 sek Erste, hatte am Ende aber zu kämpfen.

Neue Bestleistungen gab es außerdem noch beim Werfertag, zu dem der TSV Nieukerk eingeladen hatte. Florian Drev und Julian Kambartel lieferten sich dort im Diskuswurf ein echtes Duell. Florian Drev hatte im ersten Versuch mit seiner neuen persönlichen Bestweite von 33,49 Metern vorgelegt. Julian Kambartel servierte mit 31,43 m ebenfalls eine neue Bestmarke, die er in seinem letzten Versuch mit 35,07 m pulverisierte und auf Platz eins landete. Aber nur kurz. Florian Drev nahm sich ein Herz und den Diskus, den er auf die Siegerweite von 35,21 m warf. Persönliche Bestleistung warf auch Timo Schmidt mit 26,65 m, als Fünfter, hinter David Wagner vom VfL Repelen (32,92 m) und vor Vereinskollege Michelson Wenzel (16,95 m).