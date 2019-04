Volleyball in Moers : Moerser SC will Platz drei schaffen

Moers In der 2. Volleyball-Bundesliga spielt das Team im letzten Heimspiel gegen TV Baden. Der will den Abstieg vermeiden.

Die Gastgeber werden für Baden am Samstag (19.30 Uhr, ENNI-Sportpark) allerdings einen schweren Gang bereithalten. Allein die Erinnerung an das Hinspiel dürfte bei der Mannschaft von Trainer Hendrik Rieskamp für die finale Motivation sorgen. Nach einigen umstrittenen Entscheidungen zog der MSC damals im Tiebreaksatz mit 13:15 den Kürzeren. Es blieb nicht die einzige Partie mit Unsportlichen, die dem TV Baden in der Liga durchaus Sympathien gekostet haben. Kürzlich gab Meister Mitteldeutschland beim Abstiegsaspiranten ebenfalls unter kuriosen Umständen die Partie am Ende aus der Hand.