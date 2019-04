Volleyball : Dem Ziel wieder näher gekommen

Moers Volleyball: Zweitligist Moerser SC gewinnt mit 3:1 beim SV Warnemünde.

Der Moerser SC legt zum Saisonende noch einmal einen Zahn zu. Nachdem die Zweitliga-Volleyballer am Samstagabend gegen den SV Warnemünde einen ungefährdeten 3:1-Sieg (19:25, 18:25, 25:15, 16:25) einfuhren, ist das Ziel, unter die ersten vier Teams in der Tabelle zu kommen, in greifbare Nähe gerückt.

Der MSC war hochmotiviert an die Ostseeküste gereist. Erklärtes Ziel war, die letzten drei Spiele der Saison zu gewinnen um zumindest noch einen Platz gutzumachen. Den ersten Schritt machte das Team gegen den VC Bitterfeld-Wolfen, nun sollte in Warnemünde der nächste Sieg her. Entsprechend engagiert starteten die Moerser in die Partie.