Radsport in Moers : Radsport-Nachwuchs trumpft groß auf

Moers Emma Lotta Beckers glänzt auf dem Zweirad beim Niederrheinpokal vom GRMSV Moers.

Der Nachwuchs im Kunstradfahren trumpfte beim heimischen 34. Niederrheinpokal, ausgerichtet vom Grafschafter Rad- und Motorsportverein (GRMSV) Moers, mächtig auf. Hallenradsportler aus Deutschland, Belgien und den Niederlanden maßen sich bei 67 Starts in 19 Disziplinen. Insgesamt fünf Pokal-Wettkämpfe bestreiten die Kunstradfahrer, von denen drei zum Jahresende in die Wertung eingehen. Für den GRMSV Moers war der Saisonauftakt in Knetterheide durch Verletzungspech nicht erfolgreich. Nun sollten vor heimischer Kulisse wieder Erfolge her. Besonders der Nachwuchs unter den elf GRMSV-Sportler wurde diesem Ziel mehr als gerecht. Neben zahlreichen Medaillen überzeugten alle mit neuen persönlichen Bestleistungen.