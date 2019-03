Fußball in Moers: SVS mit Selbstbewusstein zum Derby

Fußball in Moers

Auf der heimischen Asche gewann der SV Scherpenberg (blau) das Hinspiel gegen den GSV Moers mit 2:0. Darauf folgten fünf Pleiten in Serie. Foto: FUNKE Foto Services/Arnulf Stoffel

Moers In der Fußball-Landesliga empfängt der GSV Moers den SV Scherpenberg zum Lokalduell.

Von enormer Bedeutung ist das Stadtderby in der Fußball-Landesliga zwischen dem GSV Moers (13. Platz, 33:44 Tore, 24 Punkte) und dem SV Scherpenberg (12., 33:45, 27). Denn am Sonntag ab 15.30 Uhr geht es nicht nur ums Prestige, sondern zwischen den Tabellennachbarn auch um ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf und das jeweils gegen einen direkten Konkurrenten.

„Die Aufstellung wird wieder komplett anders aussehen als gegen Königshardt“, so Schikofsky, und weiter: „Wir bekommen im Moment einfach keine Ruhe rein, da wir mit Verletzungen und berufsbedingten Ausfällen zu kämpfen haben.“

So werden gegen Scherpenberg mit Andreas Isailovic, Kevin Reiser, Fabian Hastedt, Kilian Falk, Michael Schuster, Can Yasar, Meik Bodden und Marcel Haeger gleich acht Spieler ausfallen. Und noch etwas stört den Moerser Trainer: „Des Weiteren fehlt mir bei einigen Spielern die Einstellung zur jetzigen Situation, um im Abstiegskampf mit vollem Einsatz zu bestehen.“

Das Derby gegen Scherpenberg „kommt eventuell genau zur richtigen Zeit“, hofft Schikofsky, denn: „Am Sonntag muss ich bestimmt keinen Spieler motivieren, um in diesem Spiel alles zu geben.“ Allerdings sieht er seine Mannschaft als Underdog: „Aufgrund der individuellen Klasse sehe ich Scherpenberg ganz klar in der Favoritenrolle. Ich hoffe, die Jungs können mich am Sonntag mit einer überzeugenden Leistung überraschen.“