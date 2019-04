Fußball in Moers : Niederrhein Soccer will künftige Nationalspieler in Repelen formen

Niederrhein Der neue Jugend-Fußball-Klub setzt auf die spezielle Förderung bis zur U15-Mannschaft. Acht Lehrer und Trainer kümmern sich um die jungen Sportler.

Dafür sollen sechs A-Lizenztrainer, ein B-Elite-Jugendtrainer und ein Fußballlehrer sorgen. 120 Kinder sollen es sein, die ausgebildet werden. Dann ist die Kapazität erreicht. Es dreht sich in erster Linie um die Jüngeren. Von der U8 bis zur U15 wollen die Verantwortlichen von Niederrhein Soccer acht Mannschaften etablieren - und am Spielbetrieb teilnehmen. Wobei nicht das Ziel ist, in irgendeiner Liga Meister zu werden. „Wir wollen in jedem Jahr möglichst viele Spieler pro Jahrgang an die Nachwuchsleistungszentren heranführen“, so Vlao. Die Nachwuchsleistungszentren (NLZ) sind in der Regel bei allen größeren Vereinen der Unterbau für die Seniorenmannschaften. Möglichst im Profibereich. Dort soll die Reise für die jungen Kicker weitergehen.