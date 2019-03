Leichtathletik in Moers: MTV-Nachwuchs stellt das beste Team

Moers Beim Regionssportfest der Kinderleichtathleten war der MTV Moers mit 30 Sportlern dabei.

Der Moerser TV erzielte beim Regionssportfest der Kinder U8, U10 und U12 hervorragende Ergebnisse. Ausrichter war die DJK SG Tackenberg in Oberhausen. Der MTV war unter 250 Teilnehmern das erfolgreichste Team. Die Moerser waren nicht beim Xantener Spektakel dabei, weil die Wettkämpfe an Nelkensamstag waren. Mit dabei waren auch zwei Bambini. Nick Förster (M6) und Tirza Petry (W6). Beide bestritten ihren ersten Dreikampf und durften über Gold und Silber jubeln.

In der Altersklasse M11 setzte sich Felix Klöckner knapp mit drei Punkten Vorsprung durch, dank der mit Abstand besten Sprintzeit von 7,7 Sekunden auf 50 Metern und einem Stoß von 7,04 Metern. Dritter wurde Lukas Binn nach langer Verletzungspause. In der Altersklasse W10 sicherte sich Milla Scherer den dritten Platz. Mit 8,3 Sekunden über 50 Meter und fast fünf Metern im Medizinballstoßen. Katharina Pontow gelang Platz zwei im Sprint und Weitsprung. Die Altersklasse W11 errang alle Medaillen im Dreikampf. Klaudia Bajor stach hervor im Sprint (8,0 Sekunden), Medizinballstoß (6,25 Meter) und vor allem im Hochsprung mit starken 1,21 Metern. Sie holte auch eine Goldmedaille im Vierkampf, dort erzielte Ada Prumbaum mit 1,12 Metern im Hochsprung Bronze. Mina Lenz war mit 8,1 Sekunden Zweitschnellste.

Leichtathletik in Moers : MTV-Leichtathleten sind in guter Form

Lukas Binn, Emil Birk, Philip Klarhöfer und Felix Klöckner siegten im Vierkampf in der Altersklasse M11 mit deutlichem Vorsprung in 62,7 Sekunden. Dritter wurde die zweite Moerser Staffel mit Per Nörenberg, Theo Tietze, Julian Arntz und Lukas Bosold in 66,9 Sekunden. Die W11-Mädchen mit Klaudia Bajor, Milla Scherer, Lina Ferizovic, und Ada Prumbaum waren mit 63,7 Sekunden eine Zehntelsekunde langsamer als die Siegerinnen.