Titelverteidigung in Moers: Eiskunstläufer verteidigen den Cup

Moers Der Grafschafter Cup bleibt auch in diesem Jahr beim GSC Moers – aber das ziemlich knapp.

„Diesmal war es wirklich ganz schön knapp“, gesteht Beate Mühlenkamp-Themann, Trainerin bei den Eiskunstläufern vom GSC Moers zur Entscheidung im Kampf um den Grafschafter Cup. „Krefeld ist mit 62 Teilnehmern angetreten“, sagt sie weiter. Und je mehr Teilnehmer in die Punkte laufen, desto größer ist am Ende auch die Möglichkeit, diesen wunderschönen Pott für ein Jahr aus Moers zu entführen. Doch das ist das letzte Mal 2007 geschehen.

In diesem Wettkampf, zwölf Jahre später, blieb alles beim alten. „Da iss datt Ding“, konnten die GSC-Verantwortlichen in der Enni-Eiswelt dann auch sagen. „Schon wieder und vor allem immer noch.“ Der Grafschafter Cup 2019 bleibt nämlich in Moers. Die Gastgeber waren mit 70 Aktiven auf dem Eis und konnten so die Punkteführung am Ende für sich verbuchen. Vor den Krefeldern.