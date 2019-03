Sport in Moers : Ein Jahrhundert Sport beim TV Kapellen

Feldhandball in den 1950er-Jahren auf dem Sportplatz am Silbersee: Willi Berns hat den Ball, sein Bruder Heinz Berns kommt hinten links angestürmt. Foto: TV Kapellen

Moers Der Moerser Verein feiert in diesem Jahr mit vielen Veranstaltungen sein 100-jähriges Bestehen.

Von Hendrik Marquardt

Die Geschichte vom Turnverein Kapellen beginnt früh im 20. Jahrhundert. Während des ersten Weltkrieges mussten die Anhänger der Leibeserziehung noch in den Klubs der Nachbardörfer Vennikel und Holderberg unterkommen. Da der Wunsch nach einem eigenen Verein in dieser Zeit immer größer wurde, gründeten einige „Turnväter“ im Sommer 1919 den TV Kapellen. Erster 1. Vorsitzende wurde schließlich Gottfried Biermann.

In diesem Jahr gab es bereits die ersten Veranstaltungen im Rahmen des Vereinsjubiläums. So wurden Futsal-Turniere für den Nachwuchs ausgerichtet. Wie hier mit den U13-Mädchen-Mannschaften. Trainerin Lina Losco und Turnierleiter Michael Tschauder begrüßten sechs weitere Teams. Foto: TV Kapellen

Aller Anfang war jedoch schwer, da zunächst keine Turngeräte zur Verfügung standen. Glücklicherweise konnte die Kapellener Schule aushelfen. Doch diese Unterstützung reichte mit der Zeit nicht aus, so dass der TV Homberg einsprang und leihweise einen Barren und ein Pferd zur Verfügung stellte. Durch zahlreiche Spenden und Eigenmittel der Aktiven vom TVK konnte schon bald die Grundlage für einen geregelten Turnbetrieb geschaffen werden. Gestartet wurde mit 28 Mitgliedern. Nur zehn Jahre später waren es bereits 130.

Auf „etwa 1948“ datieren die Organisatoren des Vereinsjubiläums beim TV Kapellen dieses alte Bild mit rund 100 Personen drauf. Passend zum 100. Bestehen. Foto: TV Kapellen

Vier Jahre nach Vereinsgründung ging die erste Handballmannschaft an den Start. Auch hier gab es zunächst Anlaufschwierigkeiten, da es an einem geeigneten Gelände fehlte. Damals noch einem Außengelände. Es wurde Feldhandball gespielt. So dienten am Anfang einfache Weiden als Sportplatz. Schwierig, für denjenigen, der einen Ball prellen möchte. Doch 1930 erhielt der TVK nun endlich eine geeignete Spielstätte am Silbersee. Aber der zweite Weltkrieg machte dem aufstrebenden Verein – wie unzähligen anderen Vereinen damals auch – einen Strich durch die Rechnung. Es existierte zwar noch eine Jugendabteilung, die Senioren sahen sich jedoch plötzlich größtenteils als Soldaten auf dem Schlachtfeld. 25 Mitglieder fielen dort oder wurden vermisst.

Nach dem 2. Weltkrieg blühte der Verein wieder auf, wobei das Hauptaugenmerk auf Handball und Leichtathletik lag.

Durch das große Engagement des damaligen Spielwarts Willi Appenzeller, konnte neben einer Seniorenmannschaft eine erfolgreiche Jugendmannschaft aufgeboten werden. Die wurde prompt im ersten Jahr nur vom späteren Jugend-Meister TuS Lintfort in den Spielen um die Kreismeisterschaft geschlagen.

1950 stellte schließlich Dr. Norbert Wirichs, Geschäftsführer der Rhenania-Brauerei, der auf dem Schloss Lauersfort wohnte, den noch heute genutzten Sportplatz am Baggerloch zur Verfügung. Dadurch sollten sich weitere Erfolge einstellen. Bereits sechs Jahre später gelang der 1. Mannschaft der Aufstieg in die Handball-Oberliga, damals die höchste deutsche Handballklasse. Auf dem Feld.

Anfang der 70er-Jahre drängte es auch die TVK-Handballer immer mehr in die Halle. Schweren Herzens, denn auf dem Feld war Kapellen Spitze. In der Halle hingegen ging es erst einmal abwärts. Bis in die Bezirksliga. Doch 1994 gelang der erneute Aufstieg in die Oberliga, dort hielt sich der Verein ununterbrochen bis 2010. Unter anderem wurden in dieser Zeit Spieler wie Christian Warwel und Markus Bröckels vom damaligen Bundesligisten OSC Rheinhausen verpflichtet. Ein Highlight in 16 Jahren Handballoberliga war das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Regionalliga, in der Saison 2000/2001, das leider verloren ging. Ab 2010 ging die Seniorenabteilung für einige Jahre unter dem Namen „Moerser Adler HSG“ (Handballspielgemeinschaft) an den Start, ein Zusammenschluss der Handballabteilungen des TVK, TV Asberg und des Moerser SC. Das Projekt scheiterte jedoch.

Seit drei Jahren gehören die Abteilungen wieder ihren Vereinen an. Heute spielt die Handballabteilung des TV Kapellen in der Verbandsliga und hat noch sehr geringe Chancen auf den Aufstieg in die Oberliga.

1957 entstand aber auch noch die Fußball-Abteilung. Die Gründung ist vor allem auf junge Bergleute zurückzuführen, die sich in Kapellen ansiedelten. Die fanden im Fußballsport für die harte Arbeit unter Tage einen wichtigen und vor allem gesunden Ausgleich. Die Mitgliederzahl stieg daraufhin beachtlich an, von circa 200 auf 1600. Im Jahr 1973 machten sich die Fußballer selbstständig unter dem Namen „FSV Kapellen“. Sechs Jahre später gelang dem Klub mit dem Sieg über den Oberligisten MSV Moers im Pokal eine Sensation. Auch die A-Jugend machte 1980 von sich reden, als der Aufstieg in die Niederrhein-Liga gelang. Einen einmaligen Erfolg in der Vereinsgeschichte errang die 1. Mannschaft mit dem Aufstieg in die Bezirksliga 1982. Seit dem neuerlichen Zusammenschluss von TVK und FSV im Jahr 2013 wird wieder unter dem ursprünglichen Vereinsnamen gekickt. Die Kapellener spielen diese Saison eine gute Rolle in der Kreisliga B, der Aufstieg in die Kreisliga A ist möglich. 1965 wurde eine Tennis-Abteilung gegründet. Der „Kapellener Tennisclub“ ist aber seit 1979 ein eigenständiger Verein.

Eine der wichtigsten Stützen des TVK ist die Schwimmabteilung die 2009 noch 300 Mitglieder hatte, mittlerweile aber nur noch etwa auf die Hälfte kommt. Ein Grund ist sicherlich die Schließung des Lehrschwimmbeckens. Was sollen Schwimmer ohne Wasser machen? Sie wurde 1967 von Martha Engfeld-Genenger gegründet, der Olympia-Zweiten von 1936 und einer der erfolgreichsten Schwimmerinnen der Vorkriegszeit.

Dies war für die Kapellener ein besonderes Ereignis, wurde doch das Schwimmen bisher im „Baggerloch“ oder im Bettenkamper Meer erlernt. Der Betrieb startete zu Beginn im Moerser Hallenbad, zusätzlich stand zweimal pro Woche das Bad in Neukirchen-Vluyn zur Verfügung. Mit der Eröffnung der Kleinstschwimmhalle 1968 in Kapellen wurde der Grundstein für eine gut funktionierende Mannschaft gelegt. Im Fokus standen zunächst die Nichtschwimmerausbildung und der Breitensport. Einige Jahre später wurde an Kreis- und Bezirksmeisterschaften teilgenommen. Einer der größten Erfolge der Abteilung war aber die Auszeichnung als bester Verein bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin 1974.

Im Dezember 1975 wurde gar eine Skiabteilung gegründet. Ergänzt wurde diese später mit Wandern und Breitensport. Skifahren und Wandern am Niederrhein? Wohl kaum. Doch auch hier ließen sich die Verantwortlichen vom TVK etwas einfallen. Und so wurden in den ersten Jahren zahlreiche Sonntagsfahrten ins Sauerland organisiert, dort wurde eine Skihütte angemietet. Heute steht auch beim TVK eher Nordic Walking im Vordergrund.

Der Verein hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt. Für am Niederrhein exotische Sportarten ist Platz. Seit Herbst 2008 kann beim TVK die chinesische Kampfkunst „Wu Shu“ erlernt werden, eine Stilrichtung des Kung Fu. Dazu wird „Shotokan Karate“ angeboten.