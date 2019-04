Handball-Oberliga : Mit aller Macht gegen den Abstieg kämpfen

Neukirchen-Vluyn Handball-Oberliga: Am Samstag um 19 Uhr muss der SV Neukirchen beim LTV Wuppertal in einem weiteren „Endspiel“ bestehen.

Eine lange und kräftezehrende Saison hat mittlerweile ihre Spuren hinterlassen. Durch die zahlreichen „Endspiele“ um den Klassenerhalt in der jüngeren Vergangenheit scheinen sämtliche Kraftreserven aufgebraucht. Der präsente und stets einher gehende mentale Druck nervt zudem kolossal. Die Oberliga-Handballer des SV Neukirchen wollen sich aber am vorletzten Spieltag noch einmal mit aller Macht gegen den drohenden Abstieg stemmen, kollektiv dafür kämpfen, um die Entscheidung auf das Meisterschaftsfinale zu verschieben. Die Blau-Gelben stehen vor der hohen Hürde bei LTV Wuppertal. Der Anwurf erfolgt Samstag um 19 Uhr.

Hier sind aktuell Adler Königshof, die HC Wölfe Nordrhein und der VfB Homberg in ärgsten Abstiegsnöten bei noch ausstehenden zwei Spieltagen. Würden zwei der hiesigen Vereine absteigen, so träfe es aus der Oberliga einen weiteren, dritten Absteiger.

Die Gastgeber verfügen in der Breite einfach über das bessere Personal. Die Mannschaft aus dem Bergischen Land kann auf dem Spielfeld wichtige Wechsel vollziehen, ohne dabei qualitative Einbußen in Kauf nehmen zu müssen. Die Defensive passt sich auf die jeweiligen Gegner äußerst flexibel an. Oft ist es allerdings eine 5:1-Formation, die geschickt die Lauf - und Passwege der Kontrahenten zustellt. Im Angriff kommt die mannschaftliche Geschlossenheit zum Tragen. Das System ist auf Tempo ausgerichtet. Die Spielabläufe werden druckvoll abgespult, um einen Spieler, egal von welcher Position, in Szene zu setzen.