Moerser Schlossparklauf : Seriensieger Malte Geke gibt sich zurückhaltend

Der 26-Jährige startet wieder im Trikot der Enni-Betriebssportgemeinschaft bei der vierteiligen Laufserie, die am Samstag in Moers beim Schlossparklauf beginnt. 2021 bei der virtuellen Auflage hatte der Utforter die Gesamtwertung über zehn Kilometer gewonnen.

Bei 33:30 Minuten steht die Bestzeit von Malte Geke über die Laufstrecke von zehn Kilometern. In dieser Saison möchte sich der Hobbysportler über diese Distanz steigern – wenn möglich bei einem der vier Rennen der Enni-Laufserie, die am Samstag im Moerser Schlosspark beginnt. Geke hat sich wieder mit dem Team von der Betriebssportgemeinschaft des Hauptsponsors angemeldet. Der Utforter hatte 2021 die Gesamtwertung der virtuellen Serie für sich entschieden. Geke, der bei der Enni-Tochtergesellschaft Sport & Bäder als Rettungsschwimmer im Mini-Job beschäftigt ist, tritt nicht mit dem Ziel an, auch 2022 ganz vorne zu landen. „Der sportliche Ehrgeiz ist da, wieder eine gute Platzierung zu belegen. Allerdings möchte ich mich in erster Linie über die zehn Kilometer verbessern“, sagt der 26-Jährige, der nicht damit rechnet, in seiner Heimatstadt gleich eine neue Bestzeit aufzustellen. „Auf Schotter bei teilweise engen Kurven wird‘s schwierig.“ Beim Sonsbecker Brunnenlauf oder Xantener Citylauf sei es eher möglich, sich zu steigern. Seine aktuelle Bestzeit hatte er beim letzten Lauf der Serie 2021 auf seinem Trainingsrundkurs in Schwafheim aufgestellt.