Fussball : Scherpenberg beißt sich an Sterkrader Abwehr die Zähne aus

Scherpenberg beißt sich an Sterkrader Abwehr die Zähne aus

Moers Fußball-Landesliga Bei der 0:1-Heimniederlage kreiert das Team von Trainer Timo Barbeln zu wenig Möglichkeiten, um punkten zu können

Fußball-Landesligist SV Scherpenberg konnte seine Heimspiele über Ostern nicht nutzen, um sich vom Tabellenkeller abzusetzen. Dem 1:1 gegen Niederwenigern am Donnerstagabend ließ der SVS am Montag eine 0:1 (0:1)-Niederlage gegen die Spvgg. Sterkrade-Nord folgen. Damit bleibt die Elf von Trainer Timo Barbeln 14. der Tabelle.

Gegen den Tabellenvierten aus Oberhausen fand Scherpenberg nicht zu seinem Offensivspiel. Vieles blieb Stückwerk, Laufwege stimmten nicht, und die Fehlpassquote war viel zu hoch. Ähnlich sah es auch bei den Gästen aus, so dass die 200 Zuschauer nur wenige Höhepunkte zu sehen bekamen.

Ein wenig Glück hatten die Gäste beim Tor des Tages: Von der rechten Angriffsseite segelte eine abgefälschte Flanke in den Strafraum, Stefan Jagalski stand am zweiten Pfosten völlig frei, so dass er die Kugel unbedrängt zum 1:0 ins Netz köpfen konnte (34.).