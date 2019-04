Fussball: Millinger Klatsche in Alpen mit simpler Erklärung

Millinger Klatsche in Alpen mit simpler Erklärung

Alpen/Millingen Fußball-Kreisliga A: Viktoria fertigt den Gast mit 6:0 ab.

Mit großer Vorfreude und Zuversicht hatte Markus Hierling vor einer Woche noch auf das anstehende Duell gegen Viktoria Alpen geblickt. „Wir wollten offensiv auftreten und den Gegner richtig fordern“, erinnerte sich der Trainer des SV Millingen. Doch daraus wurde nichts, stattdessen setzte es in Alpen eine herbe 0:6-Klatsche.

„Die Erklärung dafür ist einfach“, so Hierling: „Mir fehlten heute 14 Spieler. Elf Ausfälle haben wir seit letzten Sonntag zu verkraften gehabt. Das Spiel stand kurz vor einer Absage.“ Dazu kam es nicht, kurz zuvor das Spiel der zweiten Millinger Mannschaft abgesagt wurde und der Kader der Ersten so doch noch aufgefüllt werden konnte. Die Probleme löste dieser Schritt allerdings nicht, dass gab Hierling nach dem Schlusspfiff ganz offen zu. „Wir haben dann furchtbar destruktiven Fußball gespielt. Es tut mir für die Zuschauer und meine Spieler wirklich leid“, so der Coach.