Fussball: 4:0 in Orsoy: Der SVB II hat sich noch nicht aufgegeben

Orsoy/Budberg Fußball-Kreisliga A: Verdienter Erfolg des Schlusslichts.

Tristesse herrscht dagegen bei den Gastgebern. „So macht es keinen Spaß“, stellte Orsoys Trainer Daniel Zvar kurz und treffend fest. Die Grün-Weißen wirkten in vielen Phasen unkonzentriert. Kaum ein Zuspiel fand den richtigen Abnehmer, während sich Budberg mit massiver Abwehr den wenigen Angriffsversuchen der Orsoyer entgegenstellte. Ein Fehler auf der linken SVO-Abwehrseite nutzten die Gäste auf ihre Art aus. Der Ball kam vor das Orsoyer Tor, wo Nils Nühlen nur noch den Fuß hinhalten musste und das Tabellen-Schluslicht führte mit 1:0. Das planlose Hind-und Hergeschiebe der Orsoyer spielte dem SVB II in die Karten. Sie standen sicher in der Abwehr und hatten so kaum Probleme.