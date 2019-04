Fussball : Es geht doch: Orsoy holt den ersten Punkt des Jahres

Kreis Fußball-Kreisliga A: Punkteteilungen auch für Millingen und Büderich, während Schlusslicht Budberg II unterliegt.

Nach der bitteren Pleite vom letzten Wochenende ging der SV Millingen mit neuem Mut und einer verbesserten Personalsituation in das Heimspiel gegen den SV Scherpenberg II. Trotz 2:0-Halbzeitführung reichte es beim 2:2 jedoch am Ende nur zu einem Punkt. Die Millinger fanden gut in die Partie und bestimmten zunächst das Geschehen. Sven Hilgert (19.) und Konrad Pfingst (26.) sorgten für die verdienten Tore. Der entscheidende Rückschlag folgte dann drei Minuten vor dem Seitenwechsel in Form einer roten Karte für Jonas Lau, der sich im Gerangel um den Ball nur mit einer Notbremse zu helfen wusste.

„Das war unser Genickbruch“, ärgerte sich Trainer Markus Hierling. dessen Auswahl sich in Unterzahl vergeblich bemühte, den Vorsprung zu halten. Eine Viertelstunde vor dem Ende gelang dem SVS noch der Doppelschlag durch Dulzar Aldenani (76.) und Serhat Karabulut (77.).

Dem SV Budberg II misslang derweil die Überraschung gegen den Tabellenvierten Rumelner TV. Mit 2:3 (1:2) unterlag die Mannschaft von Ulf Deutz und verpasste so weitere wichtige Zähler im Abstiegskampf. Dem Tabellenletzten gelang es, die Partie gegen den RTV offen zu gestalten. Auf die Gästeführung durch Marius Krüger (25.) hatte Lukas Mölders die schnelle Antwort parat (29.). Andre Kuleczka traf jedoch nur wenig später erneut zur Rumelner Führung (35.), die die Gäste unmittelbar zu Beginn der zweiten Halbzeit durch Patrick Schlechtriem ausbauten (46.). Der SVB steckte nicht auf und erzielte durch Ruben Temath den Anschlusstreffer (64.). Zu mehr reichte es jedoch nicht mehr.

Nach dem jeweiligen 1:1 am gestrigen Spieltag treten die abstiegsbedrohten Mannschaften des SV Orsoy und Büdericher SV in der Fußball-Kreisliga A auf der Stelle. Die Büdericher erreichten das Remis gegen den VfL Rheinhausen, der ebenfalls in den Abstiegs-Abgrund blickende FC Neukirchen-Vluyn und der SV Orsoy trennten sich am traditionsreichen Klingerhuf mit dem gleichen Ergebnis.

„Es hat nicht sollen sein“, so umschrieb Büderichs Trainer Stefan Tebbe das 1:1 (0:0) seiner Elf gegen die Gäste aus Rheinhausen. Dabei besaßen die Hausherren durchaus die Chancen, um die Partie siegreich zu gestalten. Der Kontrahent aus Rheinhausen durfte sich vornehmlich bei seinem Torhüter Niklas Oel bedanken, der gleich mehrfach in die Bresche sprang und mit tollen Paraden dafür sorgte, dass seine Mannschaft nach den 90 Minuten nebst Nachspielzeit nicht mit leeren Händen in den Duisburger Westen zurück kehrte. Sascha Ströter sorgte für die Büdericher Führung in der 58. Minute, Denny Schumann eine Viertelstunde später für den Ausgleichstreffer.

Ein typisches Kellerderby erlebten die Besucher am Klingerhuf. Wenig spielerische Klasse gab es zu sehen, dafür boten beide Mannschaften umso mehr Einsatz bis an die Grenzen des Erlaubten und in manchen Momenten auch darüber hinaus. Schiedsrichter Andreas Temming (Concordia Oberhausen) sah sich folglich gezwungen, gleich zehn Mal zur Gelben Karte zu greifen.