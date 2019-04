Laufen in Moers : Kapellener bei Staffel-Marathon

Moers/Bonn Zwei Vierergruppen liefen auf den Straßen in der früheren Hauptstadt Bonn.

In der ersten Wechselzone wurde dann der Chip für die Zeitnahme an die zweiten Läufer übergeben: Andree Peterkes und Andreas Müller. Beide konnten Ihre Teilstrecken mit persönlichen Bestzeiten gemessen an der Zehn-Kilometer-Durchgangszeit klar verbessern. Die Wechselzone zwei und wurde durch Andreas Albrecht und Torsten Angenendt besetzt. Beide gingen gut gelaunt und voll motiviert auf das dritte Teilstück. Auch hier gab es für beide sehr gute Durchgangszeiten. Das vierte und letzte Teilstück liefen dann Christian Peterkes und nochmals Andreas Albrecht. Der Grund hierfür war die kurzfristige Absage von Martin Schäpertöns. Der lief zeitgleich im Wiederholungs- und Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga B für den TV Kapellen auf. Beide Schlussläufer fanden im späteren Streckenverlauf zueinander und liefen gemeinsam in Richtung Ziel. So kamen beide Staffeln mit einer Zeit von 4:39,17 Stunden zeitgleichins Ziel.