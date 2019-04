Handball: TVK wird Favoritenrolle gerecht

Moers Handball-Verbandsliga:Tillmann Maes und Janus Fiegen mit starken Auftritten.

Der TV Kapellen hat in der Neuauflage von Beginn an die nötige Einstellung gefunden. Neben den bekannt verletzten Steffen Pitzen, Nils Wilke und Leon Schneemann kam noch kurzfristig der beruflich verhinderte Simeon Stark hinzu. Der kleine, aber dennoch feine TVK-Kader machte seine Sache mehr als ordentlich. Insbesondere in der Deckung, die zunächst auf eine 6:0-Variante abgestimmt war, herrschte großes Engagement. Das Team präsentierte sich als eine geschlossene Einheit, packte seine Gegenspieler hart aber nicht unfair an. In der Offensive wurden Chancen kreiert und auch überwiegend gut genutzt. Kapellen kontrollierte Ball und Gegner, war dem limitierten Gastgebern immer einen Schritt voraus.