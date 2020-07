Handball : Familie Klein prägt den TuS Lintfort bis heute

Kamp-Lintfort Der Verein hat in den vergangenen Jahrzehnten viele Erfolge gefeiert. Manfred Klein gewann den DM-Titel auf dem Feld, Ulrich Klein ist seit vielen Jahren Vorsitzender. Seine Frau Bettina Grenz-Klein coacht das Frauen-Team.

In jüngerer Vergangenheit war es dann immer Ulrich Klein, der mehr und mehr zum Macher des Vereins wurde. Nicht zu vergessen seine Frau Bettina Grenz-Klein, zunächst erfolgreiche Spielerin und nun schon seit fast zwei Jahrzehnten Trainerin des erfolgreichen Frauen-Teams in der Zweiten Bundesliga. Dann wären auch noch beide Kinder: Naina ist eine der Stützen der Mannschaft, und Tim bringt sich als Schiedsrichter beim TuS mit ein.

Allerdings gab es im damaligen Handball-Kreis Moers keine Altersklasse unter der B-Jugend, die am aktiven Spielbetrieb teilnahm. Und so mussten die Mädchen reichlich Lehrgeld bezahlen. „Anfangs haben wir richtig deftige Niederlagen einstecken müssen, doch die Mädchen haben die Lust am Handball nicht verloren“, sagt der zweifache Familienvater.

Besser wurde wurde es dann in der Rückrunde, und von da an ging es stetig bergauf, bis zum Gewinn der Niederrhein-Meisterschaft 1982. Drei Jahre später startete das Team dann bei den Senioren in der Kreisliga und schaffte bis 1992 den Aufstieg in die Dritte Liga. Lange war er für diese Mannschaft aktiv, trainierte danach zwei Jahre die Männer des SV Neukirchen, ehe er wieder zurück nach Lintfort ging, wo er noch die eine oder andere Jugendmannschaft trainierte oder dort aushalf, wo es lichterloh brannte.