Erfolg für den RFV Rheurdt Johanna Voelkel-Hilbrich Landesmeisterin in der Vielseitigkeit

Hartmann war in der Kombinierten Prüfung der Klasse E ebenfalls mit zwei Pferden in Langenfeld vertreten. Mit ihrer Stute Rijana wurde sie Zwölfte. Noch etwas besser lief’s mit dem Pony ihrer Schwester, „A Barbie Horse“. Nach soliden Vorstellungen in allen Teilprüfungen sprang am Ende ein zehnter Platz heraus.