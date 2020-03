Leichtathletik-Interview mit Albert Kreutzer : „Ich habe mir zehn Hürden selbst gebaut“

Sprinter Albert Keurtzer baute sich selber zehn Hürden. Foto: Peter Quasten

Moers Der U20-Leichtathlet von Bayer Uerdingen trainiert auch im Garten in Schwafheim, damit die Technik nicht allzu viel leidet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei den Deutschen U20-Hallenmeisterschaften gewann Albert Kreutzer von Bayer Uerdingen überraschend die Silbermedaille im 60m-Hürdensprint. Vor allem seine furiose Aufholjagd auf den letzten 20 Metern ließ große Hoffnungen auf eine erfolgreiche Freiluft-Saison für die längere 110m-Strecke zu. Fünf Wochen später sprachen wir mit dem Nachwuchsathleten über die aktuelle Situation, die anstehende Saison sowie seine Ziele.

Herr Kreutzer, was machen Sie derzeit?

info Größter Erfolg nicht in der Spezialdisziplin Albert Kreutzer ist 18 Jahre alt, 1,89 Meter große und 73 Kilo schwer. Seit 2014 treibt er Leichtathletik beim SC Bayer 05 Uerdingen und gehört jetzt der u20 an. Seine Spezialdisziplin sind die 110 Meter Hürden, seine Bestleistung besträgt 14,11 Sekunden. Sein größter Erfolg war die Deutsche Hallen-Vizemeisterschaft über 60 m Hürden. Sein Trainer ist Detlef Franz.

Albert Kreutzer Ich habe gerade viel Zeit. Die Schule ist zu und der Covestro Sportpark, meine Trainingsstätte, auch. Ich halte mich fit und höre viel Musik.

Apropos Schule, welche besuchen Sie normalerweise?

Kreutzer Ich gehe derzeit auf die International School on the Rhine in Düsseldorf. Wir machen das sogenannte International Baccalaurate (IB), ein internationales Abitur mit sechs statt vier Abiturfächern.

Wie läuft es?

Kreutzer Sehr gut. Die Benotung ist etwas anders. Aber meine aktuelle Punktzahl entspricht beim deutschen Abitur einer 1,1 bis 1,2.

Was machen Sie nach dem Abi?

Kreutzer Ich habe mich beworben und wurde an der Princeton University in New Jersey/USA für den Studiengang „Mechanical Aerospace Engineering“ angenommen, das ist eine Art duales Studium aus Maschinenbau und Luft- und Raumfahrttechnik. Ich habe ein Stipendium bekommen, allerdings nicht im Sport. Die Ivy League Universitäten (wie auch Harvard und Yale) vergeben keine Sportstipendien. Ich habe aber dort schon mit Track and Field gesprochen. Die wollen mich auf jeden Fall für ihr Leichtathletik-Team haben. Deswegen werde ich weiter Leichtathletik treiben können, was mir bei der Entscheidung auch ganz wichtig war.

Wann soll es dort los gehen?

Kreutzer Das Studium soll im September starten. Der Bezug der Unterkünfte ist für den 22. August geplant. Ich hoffe nur, das klappt zeitlich noch alles.

Mal abgesehen von den vielen Fragezeichen derzeit. Wie wäre die sportliche Planung?

Kreutzer Meine sportlichen Ziele für 2020 sind die Teilnahme an den U20-Weltmeisterschaften in Nairobi in Kenia, und bei den Deutschen Meisterschaften will ich wieder den Sprung aufs Treppchen schaffen.

Ist das realistisch? Glauben Sie, dass die Saison irgendwann doch starten kann?

Kreutzer Ich glaube, dass es leider so kommen wird, dass ein Großteil der Saison ausfällt. Es wird gegen Ende der Saison vielleicht noch ein paar verlegte Wettkämpfe geben.

Und Sie trainieren trotzdem weiter?

Kreutzer Natürlich. Wer weiß denn genau, was passiert? Für den Fall, dass trotzdem etwas gehen sollte, muss und werde ich vorbereitet sein!

Wie sieht denn Ihr Training aus?

Die Trainingsfläche im heimischen Garten. Foto: Peter Quasten