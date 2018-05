Paolo Sabella : "Ich sehe unseren Verein gut aufgestellt"

Moers Der 48-jährige Vorsitzende ist seit 1999 Mitglied beim Rumelner TV.

Herr Sabella, was macht den Rumelner TV so einzigartig?

Paolo Sabella In meinen Augen ist es die Vielseitigkeit des Vereins, bedingt durch die Anzahl an verschiedenen Abteilungen. Des Weiteren bietet der RTV Reha-Sport und Präventionskurse an. Der RTV verfügt über eine gute Infrastruktur - zwei Naturrasenplätze, einen Kunstrasenplatz, ein Kleinfeld-Kunstrasenplatz - ein weiterer ist in Planung -, eine Beach-Arena mit vier Volleyballplätzen, eine eigene Gymnastikhalle und eine Leichtathletik-Bahn für die Wintersaison. Wir legen auch großen Wert auf Aus-, Fort- beziehungsweise Weiterbildung unserer Trainer und Betreuer. Auch möchte ich erwähnen, dass besonders unsere Jugend sehr engagiert ist, zum Beispiel bei der Planung, Organisation und Durchführung der Familienfeste.