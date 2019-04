Handball : Ein Tor mehr reicht auch aus

Fabian Schwartz (am Ball) traf dreimal für die HSG. Foto: FUNKE Foto Services/Oleksandr Voskresenskyi

Moers Handball-Verbandsliga: HSG Vennikel gewinnt knapp mit 20:18 gegen TD Lank.

Die HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen hat nach der schwachen Partie unlängst bei den „Veilchen“ aus Hiesfeld nun die erwartete Reaktion gezeigt: Sie bezwangen daheim Treudeutsch Lank knapp mit 20:19 (12:11). Die Einstellung der HSG Vennikel war in dieser Partie in Ordnung. Jeder konnte den Spielern die nötige Entschlossenheit im Gesicht ansehen. Insbesondere in der Deckung war richtig Feuer in den Aktionen. Die offensiv interpretierte Verteidigung präsentierte sich beweglich und packte zu, wenn es die Situation erforderte. Die Spieler kämpften miteinander, hatten damit zahlreiche Ballgewinne.

Aber das schöne Defensivverhalten war nur die eine Seite der Medaille. Ging der Plan in der Abwehr auf, so klemmte es in der Offensive erneut. Der Mannschaft fehlt momentan das Selbstvertrauen. Gerade die Kombination aus technischen Fehlern und schwachen Würfen ist derzeit sehr hinderlich.

Unterliefen der HSG die Fehler, so bestrafte Lank die Patzer flott und effektiv mit der ersten und zweiten Welle im Tempospiel.Die Partie verlief während der gesamten zweiten 30 Minuten auf Augenhöhe. Vennikel mühte sich weiterhin im Angriff um Struktur. Aber es blieb bei der bescheidenen Trefferquote. Zum Glück stand die Deckung weiter sattelfest, weshalb letztendlich doch gejubelt werden durfte. „Das hohe Niveau in der Deckung ist lobenswert – vorne fehlt oftmals die Cleverness“, so HSG-Trainer Helmut Menzel.