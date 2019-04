Handball : HSG Vennikel muss in Wesel auf ein Trio verzichten

HSG-Trainer Helmut Menzel (links) möchte nach dem Spiel in Wesel wieder lachen. Foto: Oleksandr Voskresenskyi

Moers Der Handball Verbandsligist tritt am Freitag um 20.15 Uhr bei der HSG Wesel an. Die Menzel-Schützlinge wollen in der Defensive überzeugen.

Eine Berg-und Talfahrt nähert sich allmählich der Zielgeraden. Und im Lager des Handball-Verbandsligisten HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen ist man dann wohl froh, wenn die Meisterschaft endlich endet. Die Mannschaft hat in den letzten Monaten keine positive Entwicklung genommen. Zu oft sorgten krasse Schwankungen für Unmut. Die HSG-Spieler müssen erneut die Kräfte bündeln, für die Auswärtshürde bei der HSG Wesel. Die Partie findet schon am Freitagabend statt. Anwurf in der Halle Schulzentrum Nord ist um 20.15 Uhr.

Während es für Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen eigentlich nur noch um die Goldene Ananas geht, haben die Hausherren durchaus noch das Verlangen, diese Begegnung siegreich zu gestalten. Die HSG Wesel hat zwar auf die direkten beiden Abstiegsränge ein beachtliches Vier-Punkte-Polster. Aber der Verein möchte in puncto Klassenerhalt auch ganz sicher gehen und daher unbedingt den ungeliebten drittletzten Tabellenplatz vermeiden, um erst gar nicht in die möglichen Relegationsspiele zu müssen. Die Gastgeber haben vor der Saison einen größeren personellen Schnitt vollzogen, wussten daher, dass der Weg steinig werden würde. Die Deckung wird oftmals auf eine defensive Variante abgestimmt. Im Angriff tragen die Rückraumspieler Dominik und Daniel Weber die Hauptlasten. „Wir werden sehen, was uns in Wesel erwartet“, sagt Helmut Menzel, Trainer der HSG Vennikel. „Wir wollen uns bestmöglich aus der Affäre ziehen, benötigen dafür eine stabile und aggressive Deckung aber vor allem eine deutlich bessere Trefferquote als zuletzt.“

Die HSG Vennikel muss gleich auf drei wichtige Stammspieler verzichten: Die Dickel-Brüder – Tobias und Philipp – sind aus privaten Gründen verhindert. Rückraumspieler Fabian Fenzel fällt mit einer schmerzhaften Oberschenkelverletzung aus. Dafür rückt der zuletzt fehlende Spielmacher Kevin Wiedemann wieder ins Aufgebot.

(MB)