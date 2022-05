Familien-Spielfest am 12. Juni in Vynen : Radfahren mit Heike Eichler bei knackigen Beats

Am 12. Juni wird auf der Sportanlage in Vynen einiges los sein. Der SV Vyma richtet zum 100-jährigen Jubiläum ein inklusives Familien-Spielfest aus. Wir stellen einige Angebote und Teilnehmer vor.

Es wird mehr als 60 Mitmachangebote und Aktionen beim inklusives Familien-Spielfest des SV Vynen-Marienbaum am Sonntag, 12. Juni, 11 Uhr, geben. Der Vorstand erwartet mindestens 1000 Teilnehmer und Zuschauer. Einblicke in die Ausdauersportart Spinning an diesem Tag gewährt Heike Eichler, die je nach Wetterlage vor oder im Vereinsheim in Vynen anzutreffen ist. 17 Räder werden aufgebaut sein, in mehreren Sequenzen möchte die ausgebildete Kurstrainerin Werbung für das Indoorcycling machen. „Spinning ist was für Jung und Alt. Man kann bei guter Musik und knackigen Beats so viel Power geben, wie man mag“, sagt Eichler. Mitfahren auf dem stationären Rad können die Besucher um 12, 14, 15 und 16 Uhr. Eine Einheit dauert jeweils rund 20 Minuten.