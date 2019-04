Handball-Verbandsliga : TVK: In der Ruhe liegt die Kraft

TVK: In der Ruhe liegt die Kraft

Moers Handball-Verbandsliga: Kapellen schlägt daheim die HSG Oberhausen mit 32:26.

Der TV Kapellen lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, hält an seinen Tugenden fest und bleibt somit erfolgreich: Die Verbandsliga-Handballer mussten aufgrund des personellen Engpasses einmal mehr improvisieren. Spielertrainer Christian Ginters hatte diesmal das richtige Näschen und nominierteden erfahrenen Björn Baar von TVK II sowie mit Erik Lösel, Lion Lasnig und Fabian Schindler gleich drei weitere Nachwuchskräfte aus der „Dritten“. Die Blau-Weißen siegten nach einer insgesamt starken Vorstellung verdient mit 32:26 (18:11).

Kapellen legte sofort eine große Entschlossenheit an den Tag. Vor allem die traditionell ausgerichtete 6:0-Deckung verschaffte sich beherzt den nötigen Respekt.

Die Hausherren erspielten sich schnell und gekonnt ein klares Torepolster. Der Gast versuchte vieles, stellte mehrmals seine Defensive um und nahm immer mal wieder den überragenden Christian Ginters in eine enge Manndeckung. Unterm Strich klappte allerdings nichts richtig gut.

Kapellen hatte die Begegnung zu jeglichem Zeitpunkt fest im Griff und ließ in seinem Bestreben nie nach.

Die Hausherren konnten sich sogar den Luxus erlauben und in der Schlussphase eine komplett junge Garde aufs Parkett schicken. „Ein Kompliment an das Team, aber vor allem an die jungen Spieler. Sie waren mutig und haben sich etwas zugetraut“, lobte Christian Ginters.