Handball-Landesliga TV Schwafheim büßt im Topspiel Heimnimbus ein

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge fand Handball-Landesligist SV Neukirchen wieder in die Spur zurück und gewann in der Gruppe 1 beim ATV Biesel überzeugend mit 27:18 (14:9). „Wir hatten uns am Donnerstag zusammengesetzt und die Dinge deutlich angesprochen, die zuletzt nicht mehr so funktioniert haben. Und das wurde gut in die Tat umgesetzt“, freute sich Trainer Hermann Casper.