Saisonauftakt in der Handball-Landesliga Schwafheim geht selbstbewusst in die neue Spielzeit

„Wir haben keinen Spieler angesprochen, sie sind alle von selbst gekommen“, freut sich Trainer Hermann Casper. „Die Vorbereitung war richtig gut, die Jungs haben toll mitgezogen, jetzt kann es los gehen.“ Als Favoriten in der Gruppe 1 sieht er die Turnerschaft Grefrath und die Zweitvertretung der Turnerschaft St. Tönis an. „Wir gehen selbstbewusst in die Saison und wollen im oberen Drittel mitmischen und uns so für die Verbandsliga qualifizieren.“ Zum Auftakt empfängt der SVN St. Tönis II. „Wir gehen mit Respekt an diese Aufgabe heran, haben aber keine Angst. Letzte Saison haben wir bewiesen, dass wir gerade gegen vermeintliche Favoriten immer für eine Überraschung gut sind“, so Casper.